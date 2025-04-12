Görüntüler ortaya çıkmıştı: Ankara'daki akran zorbalığına 4 tutuklama

Ankara'da bir kız öğrencinin parka akran zorbalığı sonucu darbedilmesi ve bu anların cep telefonu ile kaydedildiği olayla ilgili 4 öğrenci tutuklandı.

Görüntüler ortaya çıkmıştı: Ankara'daki akran zorbalığına 4 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 23:23

Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Meslek lisesinde eğitim gören bir grup kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti.

Gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehdit etti. Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden ve bu anları cep telefonuyla da görüntüleyen gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Vatandaşın müdahalesiyle darbedilen öğrenci, gruptan uzaklaştı. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mağdur olan lise öğrencisi S.H.N.’nin ifadesine başvurularak video kaydında olduğu tespit edilen T.N.S., N.K., F.Ü. ve E.N.T. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Keçiören ilçesindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ), tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemece sorgularına müteakip Suça Sürüklenen Çocuklar; T.N.S. (14), N.K.,(14), F.Ü.,(14) E.N.T. (15), ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Cebir Tehdit Kullanarak Çocuğu Hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Video kaydında yer almayan fakat olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı verildi. 12 yaşından küçük olduğu anlaşılan S.K. ise kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #tutuklandı #adli kontrol #Lise

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