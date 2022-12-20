Görüntüler tepki çekmişti: Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz görevden alındı
Medical Park Hastanesi'nde tepki çeken görüntülerin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz görevden alındı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Tokat’ta Medical Park Hastanesi'nde tepki çeken görüntüler sonrasında başlatılan soruşturması sürecinde İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz görevinden alındı.
Nergiz'in görevden alınması ile ilgili açıklama yapılmadı.
Amasya İl Sağlık Müdürü iken Tokat İl Sağlık Müdürü olarak atanan Nergiz, Tokat'ta 1 yıldır görev yapıyordu.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER
Tokat'ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladığı görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde hastanenin faaliyetine 7 gün süre ile ara verilmişti.
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