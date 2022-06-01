Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Boşandığı kadına sokak ortasında şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Samsun'da, boşandığı Emriye Metoğlu'na (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde şiddet uygulayan İbrahim Zarap'a (27) 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Meteoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "İndirimsiz şekilde cezanın onanması dosyanın örnek kararlar arasında yer almasını sağlayacaktır" dedi.
Olay, 6 Mart 2021'de, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu'na saldırdı.
Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'na öldürsiye şiddet uyguladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İbrahim Zarap ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CEZASI ONANDI
Savcının hazırladığı iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yagılandı. Mahkeme heyeti İbrahim Zarap’a 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay da yerel mahkeme kararını onadı.
'ÖRNEK KARAR'
Avukat İslam Gezer, "Sanığın tutarsız savunmaları, çelişkili beyanları gerek yerel mahkemece gerekse de istinaf mahkemesince inandırıcı bulunmamıştır. Yargıtayca da indirimsiz şekilde cezanın onanması ile hukuk mücadelemizi kazanmış bulunmaktayız. Dosyada yapılan suç tanımı emsal olmalıdır. Zira bu tarz eylemlerin basit yaralama, kasten yaralama olarak değerlendirilmesi cezaların caydırıcı olması özelliğini oldukça etkilemektedir. Ancak dosyamızda suçun kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi ve indirimsiz şekilde cezanın onanması dosyanın örnek kararlar arasında yer almasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı.
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