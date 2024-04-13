Görür: Erken uyarı sistemi işe yaramaz

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

EDİS’in Türkiye’de yaygınlaştırılmak istendiğine dikkat çeken Görür şirketlerin buradan rant sağlanmak istediğine vurgu yaptı.

“Rant kokusunu alınca bu işe üşüştüler” diyen Görür, “Yani öyle sunuyorlar ki depremi önceden haber alıp kaçıp kurtulacakmışsın. Eğer deprem konusunda katkınız olsun istiyorsanız ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve deprem dirençli kentler oluşturulmasına katkıda bulunun” ifadesini kullandı.

