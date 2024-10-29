Gösteri yapan motosikletli polis, 2 polise çarptı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, yurttaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Gösteri yapan motosikletli polis, 2 polise çarptı
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:50

Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı.

Kazayı çevredeki yurttaşlar endişeyle izlerken, hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Kaza anı ise kameralara yansıdı.


Etiketler: #tekirdağ #tören #polis

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