Göz tansiyonu hastalığı çocuklarda da görülüyor

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Cumhuriyet konu hakkında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okan Toygar ile konuştu.

Bebeklerdeki belirtileri sıralayan Toygar, “Gözlerde aşırı sulanma, ışıktan kaçma, göz kapaklarının sıkı sıkıya kapanması, gözün dikkat çekecek kadar büyük olması ve kornea olarak adlandırdığımız gözün en ön tabakasının bulanık ve hafif gri-mavi olarak görülmesi bebeği ilk gören hekimin dikkatini çekmelidir. Ayrıca bazı doğumsal glokomlarda göz ve göz dışı organlara ait başka problemler de olabilir. Doğumsal glokomun tedavisi olan bir hastalık olduğu, erken tanı konulduğunda görsel kaybın o denli az olacağı unutulmamalıdır” dedi.