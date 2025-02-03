Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahne gündem oldu: Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:35

Son dönemde büyük ilgi gören ve Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde yayınlanan bir sahne, Sağlık Bakanlığı tarafından uyarıya neden oldu.

Dizinin son bölümünde, Ünal ailesinin evine giren bir köpek doğum yaptıktan sonra Nilay, köpekleri saklamaya karar verir. Ancak, Pembe köpekleri gördüğünde hastalık bulaşacağına dair endişesini dile getiriyor.

Meryem ise, “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” diyerek karşılık veriyor.

Bu sahne sonrası Sağlık Bakanlığı, dizideki bu ifadenin doğru olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" ifadesinin doğru olmadığı vurgulandı. Bakanlık, köpeklerin insanlara kuduz, kala-azar ve kist hidatik gibi hastalıkları bulaştırabileceğini belirterek, köpeklerin ısırıkları, tırmalamaları ve salyalarının çeşitli enfeksiyonlara yol açabileceğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde devam etti:



Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Bir köpeğin ısırığı, tırmalaması veya salyasının açık yaraya teması sonucu kuduz insanlara bulaşabilir. Köpeklerin dışkısı ile kist hidatik hastalığı bulaşabilir. Ayrıca, köpeklerin dışkısı ve salyası, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir."