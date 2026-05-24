Gözaltılar var: Bilgi Üniversitesi’ndeki eyleme polis ablukası

24.05.2026 16:44:00
Haber Merkezi ANKA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar, nöbetlerine devam etti. Okulun içinde ve dışında bir araya gelen gruplar ablukaya alınarak müdahale edildi. Müdahalede gözaltılar olduğu öğrenildi.
Resmi Gazete’de önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına karşı tepkiler sürüyor. Kapılarının kapatıldığı üniversitede birçok öğrenci, geceyi Santral İstanbul Kampüsü’nde geçirdi.

İçeriye alınmayan onlarca öğrenci, veli, mezun ve akademisyen de çevik kuvvet ekiplerinin barikat kurduğu okulun dışında bekleyişini sürdürdü. Her geçen zaman diliminde kalabalığın artması üzerine emniyetin önlemi de arttı.

SLOGANLAR ATILDI

Protestoda sık sık “YÖK, polis, medya; bu abluka dağıtılacak”, “Polis dışarı, öğretmenler içeri” ve “Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı. Eş zamanlı olarak okulun içinde ve dışında bir araya gelen grubu polis ablukaya aldı.

Öğrencilerin barikatları aşmak istemesi sonucunda da polis müdahale etti. T24'ün aktardığına göre, müdahale sırasında bazı öğrencilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Bazı öğrenciler tarafından “Bir gecede bilgisiz kaldık”, “Bilgi bizimdir, bizim kalacak” ve “Bölümümüzü, hocalarımızı, müfredatımızı, kampüsümüzü vermeyiz” yazılı dövizler açıldı. Öğrenciler ablukadayken yoldan geçen çok sayıda araç da kornalarına basarak eyleme destek verdi.

Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasının ardından öğrenci ve akademisyenlerin eylemi sürüyor: ‘Bir gecede işsiz kaldılar’ Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor. Kampüste geceyi geçiren öğrenciler, belirsizliğe ve polis uygulamalarına tepki göstererek “Çıkmayı düşünmüyoruz” dedi.
Ege Yazgan kimdir? Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan hangi okullardan mezun oldu? Bilgi Üniversitesi öğrencileri, rektör Ege Yazgan’ın kampüsün fiilen kapatılacağını söylediğini duyurdu. Peki, Ege Yazgan kimdir? Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan hangi okullardan mezun oldu?
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin nöbeti 2'nci gününde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına tepki gösteren öğrencilerin nöbeti ikinci gününde sürüyor. Öğrenciler kararın geri çekilmesini isterken, gazeteciler ve mezunların kampüse alınmamasına da tepki gösterdi.