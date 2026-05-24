Gözaltılar var: Bilgi Üniversitesi’ndeki eyleme polis ablukası

Resmi Gazete’de önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına karşı tepkiler sürüyor. Kapılarının kapatıldığı üniversitede birçok öğrenci, geceyi Santral İstanbul Kampüsü’nde geçirdi.

İçeriye alınmayan onlarca öğrenci, veli, mezun ve akademisyen de çevik kuvvet ekiplerinin barikat kurduğu okulun dışında bekleyişini sürdürdü. Her geçen zaman diliminde kalabalığın artması üzerine emniyetin önlemi de arttı.

SLOGANLAR ATILDI

Protestoda sık sık “YÖK, polis, medya; bu abluka dağıtılacak”, “Polis dışarı, öğretmenler içeri” ve “Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı. Eş zamanlı olarak okulun içinde ve dışında bir araya gelen grubu polis ablukaya aldı.

Öğrencilerin barikatları aşmak istemesi sonucunda da polis müdahale etti. T24'ün aktardığına göre, müdahale sırasında bazı öğrencilerin gözaltına alındığı belirtildi.

🔴 Bilgi Üniversitesi protestosunda üçüncü gün



Bazı öğrenciler tarafından “Bir gecede bilgisiz kaldık”, “Bilgi bizimdir, bizim kalacak” ve “Bölümümüzü, hocalarımızı, müfredatımızı, kampüsümüzü vermeyiz” yazılı dövizler açıldı. Öğrenciler ablukadayken yoldan geçen çok sayıda araç da kornalarına basarak eyleme destek verdi.