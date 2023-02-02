Gözaltına alınan Metin Uca hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 13:26

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:40

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.

Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.

Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖZALTI NEDENİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Metin Uca ile görüştüğünü belirterek gözaltı nedenine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Ağırel, paylaşımında şunları söyledi:

"Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni sergilediği "Bunu mu demek istedim ?" adlı oyununda Stefanos Yerasimos’un "Sultan Sofraları" adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in söylediği bir sözü okuması! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş!"

Metin Uca ile görüştüm.



Gözaltı nedeni sergilediği ‘’Bunu mu demek istedim ?‘’ adlı oyununda Stefanos Yerasimos’un ‘’Sultan Sofraları’’ adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in söylediği bir sözü okuması !



Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş! — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 2, 2023

SERBEST BIRAKILDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Metin Uca'nın serbest bırakıldığını ifade etti.

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tiyatro oyunundaki alıntı sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda çorbasını kaşıklarken gözaltına alınan kıymetli sanatçı Metin Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yanındayım. Morali yerinde. Ancak ülkenin düşürüldüğü durum nedeniyle üzgün" ifadesini kullandı.

Tiyatro oyunundaki alıntı sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda çorbasını kaşıklarken gözaltına alınan kıymetli sanatçı Metin Uca, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Yanındayım. Morali yerinde. Ancak ülkenin düşürüldüğü durum nedeniyle üzgün. #metinuca @MetinUca pic.twitter.com/pkVqzWeE32 — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 2, 2023

KİTABIN KONUSU

Stefanos Yerasimos'a ait Sultan Sofraları isimli kitabın konusu ise şu şekilde:

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Stefanos Yerasimos'un 15. ve 16. yüzyıl saray mutfağına ışık tutan son kitabında, mutfak kültürümüzün temelleri ve toplumsal tabakalarla ilişkisi konusunda bilgiler veriyor. Osmanlı padişahları 15. ve 16. yüzyıllarda hangi yemekleri yiyorlardı? Gerek saray gerekse halk mutfağında yemekler nasıl pişiriliyordu? Domatesin, patatesin, biberin ve fasulyenin Anadolu'ya henüz gelmediği günlerde yemeklerin ana malzemesi neydi? gibi sorulara verilen yanıtlar Osmanlı mutfağı hakkındaki bildiklerimizi birkaç yüzyıl geriye götürüyor. Kitabın ayrıca tek örneği Bayezid Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir Osmanlıca yazmadan hareketle kaleme alındığı biliniyor.

OYUNUN KONUSU

metinuca.com.tr'de yer alan bilgiye göre gözaltına neden olan oyun şu şekilde anlatılıyor:

"Çatalın üçüncü dişi nasıl bulundu? Pantolon düğmeleri yerine daha önce ne kullanılıyordu? Tarih bize anlatılan büyük adamların tarihi mi yoksa küçük detaylar her şeyi değiştirir mi? Hitit usülü kaburga dolmasından Arap’ların alkolü bulmasına, kestane yerken dünya değiştiren Papa’lardan Abdülhamid’in baş hafiyesi, oyunlara konu olmuş Fehim Paşa’nın hiç inanamayacağınız, ağzınızı iki karış açık bırakacak içki arkadaşına kadar hiç bir yerde duymadığınız küçük tarihi öyküler; ÇOK PÜSÜR’lü Tarihi Komedi Bunu mu Demek İstedim’de. Metin Uca sizi tarihte hiç bilmediğiniz, hiç duymadığınız çok eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. İlk kez kaka tanrısıyla tanışacak kaybettiğimiz savaşların nasıl içecek adlarına döndüğüne şaşıracaksınız. Kadın-erkek ilişkileri, yeme- içme kültürü ve tuvalet üstüne aklınızı karıştıracak sorulara gülerek yanıtlar bulacaksınız. Doç. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı bu gösteriyi Metin Uca oyunlaştırdı ve sahneye taşıdı."