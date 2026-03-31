Gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı: Mustafa Bozbey'in açıklama yapmasına izin verilmedi!

31.03.2026 11:16:00
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Mustafa Bozbey'in kendisine soru yönelten basın mensuplarına yanıt vermek istediği, ancak polislerin Bozbey'e açıklama yapma izni vermediği görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde evinden eşi ile birlikte gözaltına alındı.

Bozbey ve ailesinin evlerinden polisler tarafından çıkarıldıkları anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde gazetecilerin Mustafa Bozbey'e soru yönelttiği, ancak açıklama yapmak isteyen Bozbey'e izin verilmediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile çok sayıda iş insanı da gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, "inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları" öne sürüldü.

Mustafa Bozbey'in gözaltı alınmasına CHP'den ilk tepki! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP'li Gökhan Günaydın "Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?" diye sordu.
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Son dakika haberi... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 51 ikamet, 23 adet şirket ve iş yeri ile 1 adet vakıf hakkında el koyma kararı verildiği belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 54 kişi gözaltına alındı... Siyasilerden peş peşe tepkiler: 'Tarihe kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz!' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından siyasilerden tepki yağdı.