Gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı: Mustafa Bozbey'in açıklama yapmasına izin verilmedi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde evinden eşi ile birlikte gözaltına alındı.

Bozbey ve ailesinin evlerinden polisler tarafından çıkarıldıkları anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde gazetecilerin Mustafa Bozbey'e soru yönelttiği, ancak açıklama yapmak isteyen Bozbey'e izin verilmediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile çok sayıda iş insanı da gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, "inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları" öne sürüldü.