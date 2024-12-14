Gözaltına alınan sanatçı Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde Seyit Rıza posteri açması ve konserdeki sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aydınlar, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan sanatçı Pınar Aydınlar serbest bırakıldı
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza'nın posterini açarak övücü ifadeler kullandığı iddiasıyla 'suçu ve suçluyu övme' suçundan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan sanatçı Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen "Tunceli Kültür Günleri" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması iddiası üzerine inceleme başlatmış, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan hakkında resen soruşturma açılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Pınar Aydınlar #ibb

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