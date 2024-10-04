Gözaltına alındılar: Erdoğan'a TEKNOFEST'te İsrail protestosu!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 20:03

Güncelleme: 04.10.2024 - 20:09

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, İsrail'in Anadolu topraklarında gözü olduğu sözlerini yineleyerek, "Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz" dedi.

"İSRAİL İLE TİCARET FİLİSTİN'E İHANET" TEPKİSİ

Erdoğan, TEKNOFEST etkinliğine katılım gösterdiği sırada İsrail ile ticari ilişkilerden dolayı Direniş Çadırı üyeleri protesto gerçekleştirmek istedi.

İsrail'e petrol sevkiyatını protesto eden eylemcilere polis müdahalede bulundu. "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" sloganı atan eylemciler gözaltına alındı.

Direniş Çadırı tarafından yapılan X paylaşımında şu bilgiler kaydedildi:

"Adana'da teknofest alanında, Cumhurbaşkanının katılım gösterdiği saatlerde İsrail'le devam eden ticari ilişkileri, petrol sevkiyatını protesto eden arkadaşlarımızın eylemine sert müdahalede bulunuldu! Arkadaşlarımız karakola götürülüyor!"

SERBEST BIRAKILDILAR

Ardından bir paylaşım daha yapılan Direniş Çadırı hesabından gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakıldığı açıklandı.