Gözaltına alınmışlardı: 17 SEP üyesine tutuklama talebi
Daha önce evlerine yapılan baskın ile gözaltına alınan, aralarında Genel Başkan Güneş Gümüş de dahil 17 Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) üyesi tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) üyeleri 13 Aralık tarihinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında SEP Genel Başkanı Güneş Gümüş de yer almıştı.
Dosya hakkında gizlilik kararı verilirken gözaltına alınanlar terörle mücadele şubesine götürüldü. SEP üyeleri bugün (16 Aralık) savcılığa ifade vermeye çıkartıldı. Beş kişi serbest bırakıldı.
17 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Sendika.org'un aktardığına göre aralarında SEP Genel Başkanı Güneş Gümüş'ün de bulunduğu 17 SEP üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: #sendika #serbest #tutuklama
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