Gözaltına alınmıştı: Arif Kocabıyık tutuklandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık’ın, sabah saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından ’Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kocabıyık’ın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Kocabıyık, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Arif Kocabıyık #tutuklama
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