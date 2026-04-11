Gözaltına alınmıştı: Komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve Youtube kanalına erişim engeli

Komedyen Tuba Ulu, bir stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadelerin ardından 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' suçlamasıyla 9 Nisan tarihinde gözaltına alındı.
Ulul'nun dün akşam sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
X HESABINA VE YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ
İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve Youtube kanalı Türkiye'den görünmez kılındı.
Erişim engeline gerekçe ise "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.