Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gözaltına alınmıştı: Komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve Youtube kanalına erişim engeli

11.04.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeni ile gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu'nun X hesabına ve Youtube kanalına erişim engeli getirildi.

Komedyen Tuba Ulu, bir stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadelerin ardından 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' suçlamasıyla 9 Nisan tarihinde gözaltına alındı.

Ulul'nun dün akşam sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

X HESABINA VE YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve Youtube kanalı Türkiye'den görünmez kılındı.

Erişim engeline gerekçe ise "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Image

İlgili Konular: #erişim engeli #komedyen

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Peki, Tuba Ulu kimdir? Komedyen Tuba Ulu neden gözaltına alındı?
Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı
Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” ifadesini kullanmasının ardından 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.