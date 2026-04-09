Cumhuriyet Gazetesi Logo
Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı

9.04.2026 14:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” ifadesini kullanmasının ardından 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde kullandığı “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” ifadeleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

'Tarihi milli manevi değerlere hakaret' suçlaması yöneltilen Ulu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ve gözaltı kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

"Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. İsimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır."

İlgili Konular: #gözaltı #komedyen #stand-up

