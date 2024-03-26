Gözaltına alınmıştı... Prof. Dr. Nükhet Sirman adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yaptığı bir araştırma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Prof. Dr. Sirman, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:56
Gözaltına alınmıştı... Prof. Dr. Nükhet Sirman adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yaptığı bir araştırma gerekçe gösterilerek 2 gün önce gözaltına alındı.

T24'ün haberine göre Prof. Dr. Sirman, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Bugün serbest bırakılacak olan Sirman hakkında avukatları, Sirman'ın yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı bulunan adli kontrol kararı olmadan serbest bırakılmasını umduklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yürüttüğü saha araştırması kapsamında yaptığı bir görüşmeyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınıp Mersin'e götürüldü.



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