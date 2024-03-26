Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:46

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:47

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılara yönelik il merkezi, Birecik ve Hilvan ilçelerinde operasyon düzenledi.

Dürbün, Yaren, Sebat ve Yürek isimli hassas burunlu köpeklerin katılımıyla yapılan çalışmada 8 ayrı şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 779 gram esrar maddesi, 502 gram toz esrar maddesi ve 189 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan, 6 kişi hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Bulundurmak Kabul Etmek suçundan, 1 kişi hakkında ise Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.