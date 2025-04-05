Rapçi Eminem dede oldu: Kızı Hailie ilk bebeğini dünyaya getirdi

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:34

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:34

Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Eminem, 52 yaşında dede oldu. Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan sanatçının kızı Hailie Jade Mathers, eşi Evan McClintock ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

29 yaşındaki Hailie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Çift, oğullarına Elliot Marshall McClintock adını verdiklerini belirtti.

Hailie ve Evan McClintock çifti, Mayıs 2024’te dünyaevine girmişti. Ünlü rapçi, kızının hamilelik haberini ise oldukça özel bir şekilde öğrenmişti.

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Eminem, “Temporary” adlı şarkısının klibini çekerken Hailie’den sürpriz bir haber almıştı. Klipte, Hailie videonun sonunda babasına "Büyükbaba" yazılı bir forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek hamile olduğunu açıklamıştı. Eminem, büyük bir şaşkınlık yaşadıktan sonra kızıyla duygusal bir şekilde sarılarak sevinç gözyaşları dökmüştü.

Ünlü rapçinin, Hailie dışında Alaina ve Stevie adında iki çocuğu daha bulunuyor.