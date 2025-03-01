Son Dakika... Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' gerekçesi ile başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Son Dakika... Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 22:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya geldi.

Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti.

Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" demişti.


Etiketler: #ramazan #Zorlu Holding #Cem Köksal

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