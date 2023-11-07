Gözaltında 'işkence' davası: Sanık polis için istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:05

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 16 Haziran 2022'de gerçekleşti. İzmir'de yaşayan Samet G. olay tarihinde babasının Beyoğlu'nda bekçilik yaptığı film seti apartına misafirliğe gitti.

Samet G. birkaç arkadaşını babasının çalıştığı apartta misafir etti. Samet G. film setine ait ve babasının üstüne zimmetli olan spot ışıkları, avize ve saç kurutma makinesinin aparta misafir ettiği kişiler tarafından çalındığını fark etti.

Samet G. bu olay nedeniyle hırsızlık şüphelisi Halil K. ile kavga etmesi sonrasında gözaltına alındı.

BABASIYLA POLİS KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜLER

Samet G. götürüldüğü Taksim Şehit Haşim Taştan Polis Karakolu'nda suçsuzluğunu anlatmaya çabaladı ancak başarılı olamadı. İddiaya göre, Samet G. polise mağdur olduğunu, neden azarlandığını sorup "Allah'a peygambere biraz inancınız varsa önce bizi dinleyin" deyince polis Serhat K'dan "Allah'ı, kitabı senden mi öğreneceğim" şeklinde yanıt aldı.

Samet G. ayakkabılarını çıkardığı sırada da polis memuru Serhat K. tarafından ensesinden tutularak darbedildi. Ayağa kalkan Samet G.'yi polis Serhat K. tekmeleyip diziyle testislerine vurdu. Olaya diğer polis ve bekçiler de müdahale etti.

Ağrısının ciddi olduğunu söyleyen Samet G'nin cinsel organında şişlik gördüğü halde hastaneye gitmesine müsaade edilmeyerek ifadesi alındı. İfade sonrasında prosedür gereği Taksim İlkyardım Hastenesine götürülen Samet G. oradan hemen Okmeydanı Hastanesine sevk edilerek acilen ameliyata alındı.

Şikayetçi Samet G'nin testislerden biri ağır derece tahribata uğradığı gerekçesiyle ameliyatla alındı.

"ORANTILI GÜÇ KULLANARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİM"

İddianamede, şüpheli polis Serhat K.'nın savunmasında olay günü grup amir vekili olarak görev yaptığını söylediğine yer verildi. Polis Serhat K., üst araması sırasında şikayetçinin gergin şekilde küfür ederek konuşması üzerine uyardığını, şikayetçinin aniden kaldırdığı elinin burnuna değmesi üzerine birkaç hafta önce burnundan ameliyat olduğu için sersemlediğini öne sürdü.

Şikayetçinin üzerine yürüdüğünü, küfür ve tehditlere devam ettiğini ileri süren polis Serhat K. bekçilere şahsı zaptetmelerini söylediğini, ancak şikayetçinin sinir krizi geçirerek direnmeye devam ettiğini, iki polis memurunun daha gelmesiyle şahsın kontrol altına alındığını söyleyerek kaba üst yoklaması sırasında ameliyatlı burnuna bir kez daha temasta bulunması nedeniyle direncini kırmak için görevinin gerektirdiği kademeli şekilde orantılı güç kullanarak etkisiz hale getirdiklerini, bilerek isteyerek kendisine zarar verme kastının olmadığını öne sürdü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ŞİDDET TESPİT EDİLDİ

İddianamede, kamera görüntülerine yer verilerek şikayetçinin saat 18.37 sıralarında getirildiği, saat 20.38'de ifade odasına alındığı, polis Serhat K'nın saat 20.39 sıralarında oturan şikayetçinin yanına gelerek boynunu tutup aşağıya bastırdığı, sonrasında iki eliyle boğazını sıkıp ensesine tokat attığı, oturduğu yerden kalkan şikayetçiyi tutup savurduğu, diziyle testislerine vurduğu, koluyla boynunu sıktığı, yine testislerine sert tekme attığı, yere düşen şikayetçinin başına gidip eliyle vurduğu, diğer görevlilerin Serhat K'yi ifade odasından çıkarttıkları kaydedildi.

Şikayetçinin adli tıp raporuna göre yaşamının tehlikeye sokacak ve uzuvlarından birinde sürekli işlev kaybı olacak şekilde yaralandığı belirtildi.

ANİ GERÇEKLEŞEN YARALAMA BOYUTU AŞILDI

İddianamede, şikayetçinin polise yönelik fiili saldırı olmaması, polisin şiddetini arttırması, diğer görevlilerin araya girmesine rağmen eyleme devam etmesinin sanığın eyleminin ani gerçekleşen yaralama boyutunu aşarak işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sanık polis Serhat K'nın "İşkence" suçundan 6 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"YARIM İNSAN OLDUM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmaya katılan Samet G. sanık polisin testislerine vurduğunu, daha sonra ters kelepçeyle avukat odasına çıkarıldığını, sanığın burada da kendisini darp etmeye devam ettiğini söyleyerek "Ağrılarımın ciddi olduğunu söyledim. Tuvalette gerçekten yaralandığımı gördü. Hastaneye götürülmek istedim, ama önce ifademi almaya çalıştı. 30 dakika sonra hastaneye götürüldüm. Darp sonrasında testislerimden biri ameliyatla alındı. Bu olay öncesinde testislerimde herhangi bir rahatsızlığım veya tedavi görmüşlüğüm yoktur. Yarım insan oldum" diyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Sanık polis memuru Serhat K. halen Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nde görevli olduğunu söyleyerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanığa savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.