Gözler AYM'de... Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusu bugün görüşülecek!

Anayasa Mahkemesi, TİP'ten milletvekili seçilen avukat Can Atalay’ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemini bugün görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:44
Gözler AYM'de... Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusu bugün görüşülecek!
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14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay'ın 'hak ihlali' başvurusu bugün Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemine geliyor.

Atalay'ın başvurusu, AYM'nin bugün yapacağı toplantıda ele alınacak.

TİP'İN YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan isimlerden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

Yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri katılmıştı.

Atalay'ın yakınları, topluma, 'demokrasiye, cumhuriyete ve Gezi'ye sahip çıkma' çağrısı yapmıştı.

Açılış konuşmasını yapan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Siyasiler artık elini bu davadan çeksin, yargıyı bağımsız bıraksınlar" ifadelerini kullanmıştı.


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