Gözyaşlarına hakim olamadı: Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaydeden ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ablasına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğulan abla Fatoş Alkan, “Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok” dedi.
İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı ve yönetmen Mehmet Metin Arolat, sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığılmış, kalp masajının ardından olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Hayatını kaybeden ünlü şarkıcının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemleri tamamlanan Arolat’ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Kardeşinin cenazesini teslim alan acılı abla Fatoş Alkan gözyaşlarını tutamadı. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğulan Alkan, “Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok” dedi.
MEMLEKETİ İZMİR'DE DEFNEDİLECEK
Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderileceği öğrenildi. Arolat için İzmir’de de pazartesi günü Hacımustafa Beşikçioğlu Camii’nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınacağı ve ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Fotoğraflar: DHA
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