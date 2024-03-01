Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:03

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:03

2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?