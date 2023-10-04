Green Card başvurusu başlıyor! Green Card şansınızı artıracak ayrıntılar...

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:58

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:04

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma hakkı kazanmak isteyen milyonlarca kişi, Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Green Card başvurusu başladı mı? Green Card başvurusu ne zaman başlacak? Green Card başvurusu nereden, nasıl yapılır? Green Card başvuru şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden http://dvprogram.state.gov Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

GREEN CARD İÇİN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞANSINIARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

ABD'ye Green Card başvurusu yapmak isteyen kişilerin başvuru şartlarını karşılamaları gerekmektedir. Green Card başvuru şartlarını artırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İyi bir İngilizce dil yeterliliği geliştirin: Dil yeterliliği, ABD'ye yerleşme sürecinizde önemli bir rol oynar. İngilizce dil becerilerinizi geliştirmek için dil kurslarına katılabilir veya kendinizi online kaynaklarla eğitebilirsiniz.

Eğitim seviyenizi yükseltin: ABD'ye göç etmek istiyorsanız, yükseköğrenim veya uzmanlık alanlarınızda ileri düzeyde eğitim almak, Green Card başvurunuzun olumlu bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Mesleki deneyim kazanın: ABD'ye göç etmek isteyen bazı kişiler için mesleki deneyim, önemli bir faktördür. Mesleki deneyiminizi artırmak ve belgelendirmek için çalışmalarınıza devam edin.

Bir iş teklifi bulun: ABD'de bir iş teklifi almak, Green Card başvurunuzu güçlendirebilir. Amerikalı bir işveren sizi işe almayı kabul ederse, bu sizin için büyük bir avantaj olabilir.

Aile bağlantılarına odaklanın: ABD vatandaşı veya yeşil kart sahibi bir aile üyesi varsa, aile birleşimi yoluyla Green Card başvurusu yapabilirsiniz. Aile bağlantılarınızı kullanarak başvuru şansınızı artırabilirsiniz.

Dikkatli ve doğru başvuru yapın: Green Card başvurusu yaparken, başvuru formunu dikkatlice doldurun ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunun. Başvurunuzun eksiksiz ve doğru olması, başvurunuzun kabul edilme şansını artırabilir.

Avukat veya danışmanlık hizmetleri: Uzman bir göç avukatı veya danışmanı, başvurunuzu hazırlamanıza ve başvuru sürecinizi yönlendirmenize yardımcı olabilir. Profesyonel rehberlik, başvuru sürecinizin daha düzgün ve etkili olmasına yardımcı olabilir.

Unutmayın ki Green Card başvurusu karmaşık bir süreç olabilir ve her başvuru farklıdır. Başvuru şartlarını iyileştirmek için yukarıdaki adımları takip etmek, başvurunuzun olumlu sonuçlanma olasılığını artırabilir, ancak başvurunuzun sonucunu garanti etmez.