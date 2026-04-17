Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.04.2026 11:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Grevdeki Temel Conta işçilerin evlerine şafak operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir'de yaklaşık 1.5 yıldır grevde olan Temel Conta işçileri, 'huzur ve sükûneti bozma' iddiasıyla sabah saatlerinde evlerine düzenlenen şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı.

İzmir’de Temel Conta’da çalışan ve sendikal hakları için 1.5 yıldır grevde olan işçiler sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

GEREKÇE 'HUZUR VE SÜKÛNETİ BOZMA’

Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde direnişi sürdüren işçilerin ‘huzur ve sükûneti bozma’ gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

BirGün'ün aktardığına göre; 16 Nisan akşamı haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 işçi jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

Diğer işçilerin ise, sabah saatlerinde evlerine polis baskını düzenlendi. Gözaltı işlemleri Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Aralarında kadın işçilerin de bulunduğu çok sayıda işçi gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Operasyon #grev #gözaltı #temel conta

İlgili Haberler

Grevdeki Temel Conta işçilerine fiziki saldırı: İşverenin kışkırtması iddiası İzmir’de 164 gündür grevde olan Temel Conta işçileri, aynı fabrikada çalışan grev kırıcı işçiler tarafından fiziki saldırıya uğradı. Darp raporu alan işçiler, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunurken, Petrol-İş Sendikası olayın işverenin kışkırtmasıyla gerçekleştiğini söyledi.
DİGEL Tekstil ve Temel Conta'da grev... Emekçiler yeni yıla direnişle giriyor DİGEL Tekstil ve Temel Conta’da çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine yeni yıla grevde giriyor.
Temel Conta ve DIGEL Tekstil işçileri 118’inci yılı direniş çadırında karşıladı: Aylar süren mücadele İzmir’de sendikal hakları için mücadele eden Temel Conta ve DIGEL Tekstil işçileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 118. yılını direniş çadırlarında karşıladı.