Grevdeki Temel Conta işçilerin evlerine şafak operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir’de Temel Conta’da çalışan ve sendikal hakları için 1.5 yıldır grevde olan işçiler sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

GEREKÇE 'HUZUR VE SÜKÛNETİ BOZMA’

Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde direnişi sürdüren işçilerin ‘huzur ve sükûneti bozma’ gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

BirGün'ün aktardığına göre; 16 Nisan akşamı haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 işçi jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

Diğer işçilerin ise, sabah saatlerinde evlerine polis baskını düzenlendi. Gözaltı işlemleri Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Aralarında kadın işçilerin de bulunduğu çok sayıda işçi gözaltına alındı.