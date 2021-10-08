Grip aşıları, Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki sorun nedeniyle 15 gündür reçete edilemiyor

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

65 yaş üstü, kronik hastalar ile riskli grupların doktor reçetesiyle ücretsiz alabildiği grip aşıları, Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki sıkıntı nedeniyle 15 gündür yurttaşlara verilemiyor. Aile hekimlerine ve hastanelere giden yurttaşlar, aşısını yazdıramadan dönmek zorunda kalıyor. Aşı karmaşasının, pandemide sağlık kurumlarında gereksiz yoğunluğa yol açtığını söyleyen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Yılmaz Koç, “Eczanelerin camlarında ‘Grip aşısı gelmiştir’ yazısını gören yurttaş 15 gündür bizlere aşısını yazdırmak için geliyor ancak aşılar sistem sorunu nedeniyle yazılamıyor ve reçete yapamıyoruz. Aşılarını olmak isteyen 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, risk grubundaki yurttaşlar pandemi ortamında aile hekimi ve eczaneler arasında gereksiz yere mekik dokuyor” dedi.

EKİM SONUNA KADAR

65 yaş üstü hastaların tamamına ve kronik hastalığı bulunan yurttaşlara ücretsiz grip aşısı verilmesi gerektiğini ve sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Koç, grip aşısının ekim sonuna kadar yapılması gerektiğini de anlattı. Koç, özetle şunları kaydetti: “Bu sene bazı soğuk algınlığı ve virüs hastalıkları erken ortaya çıktı. Okullarda ciddi bir salgın var. Grip aşılarını daha çok ekim sonu ve kasım ayında yapılmasını tercih ediyoruz, çünkü bu aşıların da koruma süreleri 6-8 ay arasında. Bakanlığın programı üzerinde şöyle bir durum var. Bakanlık ‘öncelik gruplarını bir bakıma yapamadım’ diyor. İkinci, bizim duyduğumuz bir olay da biz geçen yıl aşılar geç geldi ve aşıları kasım ve aralık ayında yaptık. Grip aşıları bir yıl dolmadan program üzerinden verilmiyor. Bakanlıkta böyle bir sorundan daha bahsediliyor. Bakanlıktan hiçbir açıklama yok, bizi bilgilendirdikleri resmi bir yazı da yok.”