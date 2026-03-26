Grok'un RTE Üniversitesi ile ilgili yanıtlarına erişim engeli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi bina oluşturulmadan ve tek bir öğrenci almadan kapatıldı.

Yalnızca resmi olarak bulunan fakültede 'Fakülte Sekreteri' olarak görev yapan Cihan Karabel'in 3 yıl boyunca maaş aldığı ortaya çıktı.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, Grok'un Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hakkındaki cevapları millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Paylaşımlar X platformu tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

NE OLMUŞTU?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nin hiç öğrenci almadan kapatılması ve binası ile öğrencisi bulunmayan fakülteye "fakülte sekreteri" olarak atanan Cihan Karabel'in 3 yıl boyunca maaş aldığı iddiasına ilişkin haberler 16 Mart 2026'da erişime engellenmişti.

Birçok haber daha Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2026 tarihli ve 2026/1398 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti.