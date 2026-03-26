Grok'un RTE Üniversitesi ile ilgili yanıtlarına erişim engeli

Grok'un RTE Üniversitesi ile ilgili yanıtlarına erişim engeli

26.03.2026 17:09:00
Grok'un RTE Üniversitesi ile ilgili yanıtlarına erişim engeli

X platformunun yapay zeka asistanı Grok'un Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi hakkında ortaya çıkan "Binasız ve öğrencisiz okuldan 3 yıl maaş aldı" haberlerine verdiği yanıta erişim engeli getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi bina oluşturulmadan ve tek bir öğrenci almadan kapatıldı.

Yalnızca resmi olarak bulunan fakültede 'Fakülte Sekreteri' olarak görev yapan Cihan Karabel'in 3 yıl boyunca maaş aldığı ortaya çıktı.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre, Grok'un Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hakkındaki cevapları millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Paylaşımlar X platformu tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

NE OLMUŞTU?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nin hiç öğrenci almadan kapatılması ve binası ile öğrencisi bulunmayan fakülteye "fakülte sekreteri" olarak atanan Cihan Karabel'in 3 yıl boyunca maaş aldığı iddiasına ilişkin haberler 16 Mart 2026'da erişime engellenmişti.

Birçok haber daha Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2026 tarihli ve 2026/1398 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti.

İlgili Haberler

38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ABD-İsrail saldırılarına ilişkin paylaşımlar gerekçe gösterilerek 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 73 hesap için içerik kaldırma kararı alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi!
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi! Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yönetilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli getirildi.
X (Twitter) erişim sorunu çözüldü: X neden çöktü, ne zaman düzeldi?
X (Twitter) erişim sorunu çözüldü: X neden çöktü, ne zaman düzeldi? Sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası aldığını bildirdi.