Grup Başkanvekili açıkladı: YSP'nin ismi, eş başkanları ve tüzüğü değişecek

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:10

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:12

Yeşil Sol Parti (YSP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Artı TV’de gündeme ilişkin sorular yanıtladı.

Geniş kapsamlı gerçekleştirilen mahalle, ilçe ve il halk toplantılarına ilişkin konuşan Oluç, "Toplantılar sürecinde öneriler ve eleştiriler tutanak altına alındı. Tutanaklar genel merkezimizde kurulan komisyon tarafından değerlendirilecek ve bunlar konferans ve kongre süreci için kararlar haline getirilecek ve dolayısıyla bu sürecin sonuna doğru yaklaşıyoruz" dedi.

"EYLÜL'DE BÜYÜK KONGREMİZİ YAPACAĞIZ"

Oluç, ilk kez parti ismin değişeceğini de açıklayarak şunları söyledi:

"Eylül ayında olağanüstü büyük kongremizi yapacağız. O kongreyi yapmakla birlikte hem parti yönetiminde, hem eş başkanlarda bir değişim ortaya çıkacak. Parti tüzüğünde değişiklikler olacak. Kongre delegasyonu aksi yönde bir tavır göstermezse parti isminde bir değişiklik olacak ve yerel seçim çalışmalarına başlayacağız."

"İKİ PARTİ GİBİ DAVRANDIK"

HDP ve YSP'nin seçmende yarattığı kafa karışıklığının yeni parti ile önüne geçileceğini dile getiren Oluç, "14 Mayıs seçimlerinde adeta iki parti gibi davrandık. Hem yapılan çalışmalar açısı bakımından hem de kadroların çalışması açısından baktığımızda bunun yarattığı çok büyük handikaplar oldu gerçekten" diye konuştu.

Oluç, yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceklerine dair ise, "Şu an yerel seçim tartışması yürütmüyoruz. Yeni seçilecek yönetim, eş başkanlar ve parti meclisi ile birlikte bu tartışmayı başlatacağız" ifadelerine yer verdi.