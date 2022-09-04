Ümraniye'de kadın şiddeti: Boşanma aşamasındaki eşine kardeşiyle birlikte saldırdı

04 Eylül 2022 Pazar, 11:19

Olay, 23 Temmuz'da Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından 10 aydır takip ediliyordu.

BİR ERKEKLE SELAMLAŞTIĞI İÇİN DEMİR SOPAYLA DÖVDÜLER

Çocuklarını kursa bırakan Altınyay, çıkmalarını beklediği sırada yanına gelen Ö.Ş ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine iki kardeş, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Funda Altınyay, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kolu kırıldığı tespit edilen Funda Altınyay’ın koluna platin takıldı. Funda Altınyay can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı ise saldırıyı gerçekleştiren Ferit Altınyay hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

“SANA GÜVENLİKÇİ ARKADAŞIMI AYARLADIM”

Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Funda Altınyay, "Boşanma sebebim şu; bana hep şöyle derdi, 'Benim hayatımda bir kadın var. Sen 33 yaşına geldin, benim hayatıma nasıl bir kadın girdiyse senin hayatına da bir erkek girmeli. Ben sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım, üçümüz birlikte grup kuralım' dedi. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Sonra bunları amcasına söyledim. Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, 'Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür' dedi. Ben de 'Kim ölürse ölsün, isterse babam ölsün ben bunu açıklayacağım' dedim. Şiddet, hakaret ve küfrü geçtim ama ne olursa olsun, kendi arkadaşını bana ayarlamaya hakkı yok. Ardından beni istemedi. Benden önce boşanma davası açtı" diye konuştu.

“NASIL BAŞKA ERKEĞİN SELAMINI ALIRSIN?”

Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan Altınyay, "Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni sürekli tehdit ediyorlardı. 'Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz' diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim. Bana, 'sen hala bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin' dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum" ifadelerini kullandı.