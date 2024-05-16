‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrika daha önce yaşanan grup seks iddiasının ardından yine bir skandal ile gündemde. Fabrikanın taşeron güvenlik firmasında görevli güvenlik amirinin, kadın çalışanların soyunma odasına gizli kamera yerleştirerek görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:22
‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika, ‘grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti. 

Sabah’ın aktardığı habere göre, fabrikanın güvenlik amiri A.T., iddialara göre kadın çalışanların giyinip soyundukları alan olan soyunma odasına gizli bir kamera yerleştirdi. Kameranın varlığı, N.A. isimli bir kadın çalışan tarafından fark edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayı araştırırken, A.T.'nin olaydan kısa bir süre sonra fabrikadan ayrıldığı ve Gölcük'teki evine gittiği tespit edildi. Evine ulaşan asayiş ekipleri, A.T.'yi gözaltına aldı.

A.T.'nin evinde yapılan aramalarda, suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia edildi. A.T. ile birlikte üç telefon ele geçirildi ancak bu telefonlardan birinde herhangi bir görüntüye rastlanmadı.

KADIN ÇALIŞANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Fabrikada ve güvenlik şirketindeki görevlerine son verilen A.T. hakkında dört kadın çalışan şikayetçi oldu. Çalışanlar, A.T.'nin farklı bir telefon kullanarak soyunma kabinlerindeki gizli kameradan görüntü aldığını iddia ediyorlar.

Savcılık, A.T. hakkında başlatılan soruşturma sonrasında iddianameyi hazırlayacak ve mahkeme süreci başlayacak.



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