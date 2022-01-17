Grup Yorum'dan TÜGVA'ya cevap

17 Ocak 2022 Pazartesi, 21:01

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA, Grup Yorum'dan intihal yaptığı marşla gündeme geldi.

Buna göre, tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının, Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” şarkısından çalındığı ortaya çıktı.

GRUP YORUM'DAN CEVAP GELDİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Grup Yorum, bir karikatür paylaşarak şarkısından intihal yapılmasına tepki gösterdi.

Kariktürde, sık sık yapılan polis baskınlarıyla gündeme gelen İdil Kültür Merkezi’nin önünden geçen müzik notalarına yer verilirken, TÜGVA'nın yöneticilerinden olan Bilal Erdoğan’a da gönderme yapıldı.

Grup Yorum’un üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, konser yapmalarına izin verilmesi için girdikleri ölüm oruçları sonucunda, 2020 yılında yaşamını yitirmişti.

İşte Grup Yorum'un o paylaşımı: