GSB personel alımı başvuruları başladı mı? GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımı şartları nelerdir?

10 Eylül 2022 Cumartesi, 09:48

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 300 Büro Personeli, 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2 bin 981 Destek Personeli (temizlik) alınacağını duyurdu.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar başvurularını, 10 – 15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ise üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 Destek Personeli (Temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.