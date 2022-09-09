THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır? THY kabin memuru başvuru şartları nelerdir?

09 Eylül 2022 Cuma, 18:03

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyada 9. sıraya yerleşen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı.

THY KABİN MEMURU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

THY kabin memuru başvurularını buradan yapabilirsiniz.

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması