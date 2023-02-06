GSM operatörlerinden art arda 'deprem' kararları
Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamaya çalışıyor. 7,4'lük depremin ardından şirketlerden de açıklamalar art arda geldi.
Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde
meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı…
Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililerden de uyarılar peş
peşe geliyor.
Son olarak GSM operatörleri de depremden etkilenen
tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamak için seferber oldu.
Operatörler, deprem bölgesindeki bölgedeki yurttaşlara
ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımladı.
VODAFONE
Vodafone Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen
depremden dolayı derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize
acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi
tanımlanmaktadır. Afet bölgesinde fatura borcu nedeniyle GSM hatları
kapalı/kısıtlı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçları için açılmıştır"
ifadelerini kullandı.
TURKCELL
Turkcell'den alınan bilgiye göre, şirketin, tüm
imkanlarıyla deprem bölgesindeki insanların iletişim ihtiyaçlarını kesintisiz
sürdürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"Afet bölgesindeki tüm kullanıcılarımıza
ücretsiz görüşme, SMS ve internet içeren Acil İletişim Paketi ile bölgedeki
arama kurtarma ekiplerine Kahraman Paketi tanımlayarak iletişim desteği
veriyoruz. Ayrıca, borcu nedeniyle kapalı olan müşterilerimizin hatları acil
iletişim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı olarak açılarak paket tanımlamaları
gerçekleştirilmiştir.
Afette zarar gören baz istasyonlarımızı hızla
hizmete alırken, bölgeye çok sayıda mobil baz istasyonları, jeneratörler, uydu
hizmeti verebilen mobil araçlar ve çevre illerden ekipler sevk ediyoruz. Bu zor
günlerde depremden etkilenen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza destek olmak
için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceğiz. Depremde hayatını
kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
TÜRK TELEKOM
Türk Telekom da afet bölgelerindeki iletişim
ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı.
Depremin en yoğun şekilde hissedildiği
Kahramanmaraş'ta öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil
iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor.
AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom
Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) deprem bölgesine hareket ederek yürütülen arama
kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve
uyku tulumları sevk edildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların
akıllı cihazları için Türk Telekom mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank)
desteği sağlanıyor.
Mobil baz istasyonları da bölgeye sevk edilirken,
vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve
internet yüklendi.
Bölge halkı için WiFi internet noktaları ücretsiz
kullanılma sunuldu. Bunun yanı sıra iletişime kapalı olan müşterilerin mobil,
internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı.
Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan yurt içinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.
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