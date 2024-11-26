Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:51

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme gündeme geldi. Peki, GSS borçları silinecek mi? GSS prim borçlarına af mı geldi?

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Düzenleme ile şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödemeyen vatandaşların borçları tamamen siliniyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu silinecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen kişiler, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.