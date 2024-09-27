Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi: Dünyanın en uzun lokumu

Afyonkarahisar’da 100’e yakın ustanın katılımı ile yapılan 114.7 metrelik lokum denemesi başarılı olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi: Dünyanın en uzun lokumu
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:16

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Gastronomi Festivali’nde ilginç bir rekor denemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı’da kurulan lokum tezgahında 100’e yakın usta, dünyanın en uzun lokumunu yapmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık 1 saat süren denemenin ardından Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı.


Etiketler: #dünyanın en uzun lokumu #afyonkarahisar #Guinness Dünya Rekorları

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