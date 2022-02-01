Gülbahar Kaya uzaklaştırması biten kocası tarafından öldürüldü
Samsun'da 38 yaşındaki kadın, uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Olay, Kavak ilçesinin Yaşar Doğu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı için eşi Baki Kaya (40) hakkında 31 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak'ta da boşanma davası açtı.
Gülbahar Kaya, kocasının uzaklaştırma kararı dün bitince bugün koronavirüs olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi.
Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya'nın kayınvalidesi Zahide Kaya bugün genç kadının evine gitti. Annesinin peşinden eve giren Baki Kaya eşine bıçakla saldırarak 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Barosu avukatlarından İlhan Ayrancı olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Ayrancı yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, "Çok üzgünüm ve kırgınım! Geliyorum diyen cinayete engel olun(a)madı. Sürekli tehdit eden eşine karşı boşanma davası açan müvekkilim G.K. uzaklaştırmasının bittiği gün eşi tarafından katledildi. Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu için imzaya gidemediğinden katile tekrar uzaklaştırma verilmemiş ve o da bundan aldığı cesaretle zorla eve girip eşini bıçaklayarak katletmiştir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, somut tehdit varken daha etkin tedbir alınmalı. Artık yeter, kadın cinayetlerine son" ifadelerine yer verdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Wings for Life World Run için geri sayım sürüyor
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'
- 'Domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor'
- 'Akıllı epilepsi piliyle nöbetler durdurulabilir'
- Ezra Pound!
- Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal'a tahliye
- Firdevs Ev’den ‘Tavana Bak’
- “Ellen Wilkinson, Bir Sosyalist ve Feministin Hayatı”
- Gorki’den üç kuşağın mücadelesi; ‘Artamonovlar’
- Halit Ziya’nın Almanya Mektupları