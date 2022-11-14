Gülbin Tosun'dan 'Taksim' özrü: 'Bazen conta atıyor...'

14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:54

İstanbul'un göbeği Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı açıklandı.

SUNUMU GÜNDEM OLDU

Saldırı olduğu gün FOX TV Ana Haber Hafta Sonu bülteninde, Türkiye genelindeki deprem tatbikatını haberini sunarken gülen Gülbin Tosun ise sosyal medyada tepki çekti.

Haberi sunarken, "Hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz, özür diliyorum. Bu tatbikat sınıfta kaldı" ifadelerini kullanan Tosun'un o anları sosyal medyada gündem oldu.

"İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM"

Gelen tepkilerin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tosun, özür diledi.

Tosun, eleştirilere yönelik yaptığı paylaşımda "13 Kasım yayınım ile ilgili özür dilemek isterim.İstiklal Caddesi haberini sunduktan sonra bültenin sonundaki tatbikat haberi gerçeğine güldüğüm için. Haberciler büyük çoğunluğun görmediği görüntüleri görüp ayıklıyor sizler için. Bazen conta atıyor sanırım. İçtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.