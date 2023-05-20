Gülhane'de tramvay raydan çıktı
İstanbul Gülhane’de, raydan çıkan T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, hattaki seferlerin saat 01.00 itibariyle bitmesinin ardından vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, saat 22.30 sıralarında Kabataş istikametine seyir halindeyken Gülhane durağında bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
VİNÇ YARDIMIYLA RAYLARA YERLEŞTİRİLDİ
Raylardan çıkan tramvay, 40 tonluk vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
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