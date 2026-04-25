Gülistan Doku’nın izi sürülüyor: Tunceli kırsalında geniş çaplı arama

Gülistan Doku’nın izi sürülüyor: Tunceli kırsalında geniş çaplı arama

25.04.2026 17:59:00
Gülistan Doku’nın izi sürülüyor: Tunceli kırsalında geniş çaplı arama

Tunceli'de güvenlik güçleri, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için kırsalda arama çalışması yürütüyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülistan Doku ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, kentin belirli noktalarında arama faaliyeti yapıyor.

Dağlık ve ormanlık alanların yanı sıra kaya oyukları ile mağaraları arayan ekipler, şüphelendikleri noktaları yer altı görüntüleme cihazıyla kontrol ediyor.

Ekipler, özellikle Mazgirt Peri Suyu bölgesi ve Pertek'in Koçpınar köyü çevresinde arama çalışmalarına ağırlık veriyor.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gözaltında olan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İlgili Haberler

'Silahım yok' demişti: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' demişti: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan ve jandarmadaki ifadesinde 'silahım yok' diyen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı.
Süleyman Soylu'nun 'Gülistan Doku' sözleri Meclis tutanaklarında: 'Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsız'
Süleyman Soylu'nun 'Gülistan Doku' sözleri Meclis tutanaklarında: 'Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsız' Türkiye'nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin TBMM tutanakları yıllar sonra ortaya çıktı. Tutanaklarda özellikle dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu konuyu PKK, HDP siyasallaştırmaya çalıştı" ve "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri dikkat çekti.
Gülistan Doku soruşturması: Mustafa Türkay Sonel'in aracı Ankara'ya gönderildi
Gülistan Doku soruşturması: Mustafa Türkay Sonel'in aracı Ankara'ya gönderildi Gülistan Doku soruşturması kapsamında bir gelişme daha yaşandı. DNA incelemesi için İstanbul’a getirilen Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçta herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Araç, ayrıntılı incelenmek üzere Ankara'ya götürüldü.