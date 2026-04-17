Gülistan Doku soruşturması: 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Gülistan Doku soruşturması: 2 tutuklama, 2 adli kontrol

17.04.2026 01:48:00
ANKA
Gülistan Doku soruşturması: 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4 kişi sabah saatlerinde Tunceli Adliyesine sevk edilmişti.

Gökhan Ertok ve Erdoğan Elaldı hakkında tutuklama kararı verilirken, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Ankara’da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi, suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya’da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı daha önce Tunceli İl Özel İdaresi personeliydi. Elaldı, TCK’nın 81. maddesindeki kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Munzur Üniversitesi’ndeki kameralardan sorumlu teknisyenler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı!
Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı! Gülistan Doku soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. Doku ile 'son temas eden kişi' olduğu belirtilen kişi 'kasten öldürme'den tutuklandı.
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı rapor: Eksik kayıtlar ve 'standart dışı' kamera hareketleri
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı rapor: Eksik kayıtlar ve 'standart dışı' kamera hareketleri Gülistan Doku’ya ilişkin görüntü inceleme raporu, kamera kayıtlarında eksikler olduğunu ve bir operatörün rutin dışına çıkarak araçları takip edip bir süre boş alanı çektiğini ortaya koydu.
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önünde gerginlik: 'Adliyenin önünde bize saldırıyorlar, bu cüret nereden geliyor?'
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önünde gerginlik: 'Adliyenin önünde bize saldırıyorlar, bu cüret nereden geliyor?' Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sürerken, adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı.