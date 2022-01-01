Gülistan Doku’nun ailesi adliye önünde oturma eylemi başlattı
Tunceli’de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Dokunun ailesi adliye önünde oturma eylemi başlattı. Doku ailesi 5 Ocak'a kadar eylemlerine devam edecek.
Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Tunceli Kadın Platformu ve demokratik kitle örgüt temsilcileri de Doku ailesine destek verdi.
Oturma eylemi öncesinde kızlarının akıbeti ile ilgili Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmek isteyen Doku ailesinin, güvenlik güçleri tarafından engellediği ögrenildi.
“KIZIMIZ BULUNANA KADAR KALKMAYACAĞIZ”
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın etkin bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle adliye önünde annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ile birlikte oturma eylemine başladıklarını duyuran abla Aygül Doku, “5 Ocak’tan beri kızımızdan en ufak bir iz yok. 2 yıldır kızımız yanımızda değil. Tunceli’ye gelip gazetecilere ‘bana Gülistan Doku’yu sormayın’ diyen Adalet Bakanı’na bizzat bu soruyu sormak için adliye önünde oturma eylemine başladık. Kızımız bulunmadan da kalkmayacağız” diye konuştu.
"GÜLİSTAN’A BU KARANLIĞI YAŞATAN ZAYNAL ABARAKOV’DUR"
“Bizi ya öldürsünler ya da artık kızımıza ne olduğu sorusunun cevabını versinler” diyen abla Doku, “Biz valiyle görüşmek isteyince polis engeliye karşılaştık. Oysa engellenmesi, yargılanması, sorgulanması gereken iki yıldır Gülistan’a bu karanlığı yaşatan Zaynal Abarakov’dur. Tüm sağduyulu insanlara bizlere destek olmaları için sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum, kızımız için vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olun” ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: ANKA
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