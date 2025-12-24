Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 13:14:00
Haber Merkezi
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet iddiası: Silivri Cezaevi'ne sevk edildi

'Güllü' ismiyle bilinen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü. Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

AVUKATI GEBZE CEZAEVİ'NDE ÖĞRENDİ

NTV'nin haberine göre, Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

