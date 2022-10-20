Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:28

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip mezunu bir kişi ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılanmasına yarın İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Öte yandan, Gülşen hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' ile her perşembe günü 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.

GÖZLER DURUŞMADA

Şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına, yarın saat 09.00'da İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Avukatı Emek Emre yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne savunma içeren dilekçe sundu.

VİDEOYU YAYDIKTAN SONRA HESABINI KAPADI

Gülşen'in avukatı Emek Emre mahkemeye sunduğu dilekçede, suça konu sözleri Gülşen'in ekibinden Miraç Çelenk'e söylediğini, Çelenk ve başı sonu kırpılmış videoyu TikTok'ta yayınlayan Emre A.'nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.

Dilekçede videoyu yayınladıktan sonra Gülşen'e başlatılan linç kampanyası hedefe ulaştığında Emre A.'nın hesabını kapattığı belirtildi.

Aynı zamanda Emre A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

ADLİ KONTROLLER KALKSIN

Yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.

Dilekçede delillerin toplanmasına karar verilmesi istenerek, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.