Gülşen’i tutuklamaya sevk eden savcı, Celal Şengör’ü ifadeye çağırdı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

DHA
01 Eylül 2022 Perşembe, 11:30
Gülşen’i tutuklamaya sevk eden savcı, Celal Şengör’ü ifadeye çağırdı
Abone Ol google-news

Prof. Dr. Celal Şengör, hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle  "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.


 


Celal Şengör televizyon ifade Gülşen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler