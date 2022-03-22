Prof. Dr. Celal Şengör akademiden emekli oluyor

22 Mart 2022 Salı, 10:32

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün, akademik vazifesinden emekliye ayrılacağı öğrenildi. Söz konusu haber, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından duyuruldu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda,"Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda, Şengör'ün veda dersi için Zoom linki de verildi.

ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİNİ ANLATMIŞTI

Şengör, geçen yıl öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çekmişti. Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bu açıklaması tepkilere yol açan Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

'CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Prof. Dr. Celal Şengör tepki çeken video sonrası ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yapmıştı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” demişti.

'ÜLKEYİ TERK EDECEK' İDDİASI

Son olarak, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 23 Eylül 2021 tarihli köşe yazısında, kadın öğrencisine yönelik tacizi anlatan ve büyük tepki çeken, ardından da yaptığı açıklamayla bunun taciz olmadığını savunan Prof. Dr. Celal Şengör'ün ülkeyi terk etme kararı aldığını iddia etmişti.

Hakan, yazısında "Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş" ifadelerini kullanmıştı.