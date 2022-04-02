Prof. Dr. Celal Şengör'ün disiplin soruşturması sonuçlandı
Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Komisyon, Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine vardı.
Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Celal Şengör, geçen yıl öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çekmişti.
Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklaması tepkilere yol açan Şengör hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.
DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ
Son olarak Şengör hakkında açılan disiplin soruşturması sonuçlandı.
Soruşturmayı yürütülen komisyonca Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rapor Rektörlüğe sunuldu, Rektörlük yönetimi soruşturma komisyonunun bu kararını da uygun bularak onayladı.
AKADEMİDEN EMEKLİ OLMUŞTU
Prof. Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. Söz konusu haber, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Twitter hesabından duyurulmuştu.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
Şengör, 72 yaşına kadar öğrenim üyeliğini sürdürmek için de YÖK’e başvurmadı ve İTÜ Rektörlüğü'ne de bu durumu bildirdi. Şengör, bilimsel çalışmalarını ve bilimsel makalelerini İTÜ çatısı altında sürdürecek.
'CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'
Prof. Dr. Celal Şengör tepki çeken video sonrası ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yapmıştı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” demişti.
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