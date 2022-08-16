Gülşen’in kıyafetleri Ahmet Hakan’a dert oldu: 'Cılkını çıkartmaya başladı mı ne?'
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, şarkıcı Gülşen’i kıyafetleri üzerinden eleştirdi. Hakan yazısında, ”Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?” dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu kez de Gülşen’in kıyafetlerini ele aldı. Hakan, Gülşen için “cılkını çıkartmaya başladı mı ne?” ifadelerini kullandı.
Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
“Gülşen ve kıyafetleri konusu. İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla... Her seferinde daha fazla... Bu işi kararında bırakırsa... Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba.”
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