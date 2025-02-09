Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:19

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

Uysal, adaylığını açıklarken Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, Demokrat Parti’nin köklü geçmişine vurgu yaptı. 

Ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Uysal, “Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi.


Etiketler: #Gültekin uysal #cumhurbaşkanı adayı #Demokrat Parti

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